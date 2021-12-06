Зеленский согласовал позиции с Блинкеном накануне встречи Путина и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном позиции перед предстоящим разговором президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он написал в Twitter.

«Договорились о продолжении совместных и согласованных действий», — написал Зеленский.

Он также выразил благодарность «стратегическим партнерам и союзникам за неизменную поддержку» украинского суверенитета и территориальной целостности.

Встреча российского и американского президентов пройдет 7 декабря по видеосвязи. Планируется, что лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. По словам Джо Байдена, он ожидает «долгую дискуссию» с Путиным по ситуации Украине.