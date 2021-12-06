Сенатор Джабаров: США специально нагнетают обстановку перед встречей Путина и Байдена

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Вашингтон нагнетает ситуацию перед встречей президентов России и США, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что подобная ситуация может использоваться для того, чтобы «любые подвижки в переговорах представить как прорыв Джо Байдена».

Джабаров также отметил, что США заинтересованы избегать военного конфликта, потому что «проиграют», и будут тянуть время, пока у них не появится сопоставимое с российским оружие.

Замглавы международного комитета, комментируя сообщения представителя американской администрации, выразил мнение, что Россию не отключат от банковской системы SWIFT, так как Западу это невыгодно.

«Сумками они что ли деньги начнут к нам возить, чтобы рассчитываться за газ?» — заявил Джабаров.

Ранее в CNN появилась информация о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину, среди которых планируется отключить Россию от SWIFT, ввести ограничения в отношении российских энергетических компаний и «окружения» Путина.

Встреча Путина и Байдена состоится 7 декабря по видеосвязи. По информации Reuters, глава Белого дома намерен выразить обеспокоенность маневрами российской армии вблизи украинской границы и подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.