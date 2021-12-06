ЕС продлил санкции за нарушения прав человека в отношении России

Совет Европейского союза 6 декабря принял решение продлить на год санкции в отношении людей и организаций за серьезные нарушения прав человека по всему миру. Об этом сообщается на сайте совета.

Согласно пресс-релизу, санкции будут действовать до 8 декабря 2022 года. Они распространятся на бывшего директора ФСИН Александра Калашникова, председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, генерального прокурора России Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и других.

В общей сложности ограничительные меры продолжат действовать в отношении 14 человек и четырех структур.

Санкционный режим Европейского союза по правам человека был введен 7 декабря 2020 года. Подпадающие под запрет лица не могут путешествовать по территории ЕС, а их активы замораживаются.

Ранее сообщалось, что США введут новые санкции в рамках «Саммита за демократию».