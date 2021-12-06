В США уличили Байдена в нарушении главного обещания по России

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WSJ: Байден не выполнил главное предвыборное обещание по сдерживанию России

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден проводит далеко не сильную внешнюю политику, которая постоянно проверяется на прочность, такое мнение выразили авторы The Wall Street Journal.

Колумнисты рассмотрели внешнюю политику России, Китая и Ирана, перечислив ответные действия США. Они подчеркнули, что перечисленные государства собираются расширять свои сферы влияния и проверять Вашингтон на прочность.

Говоря о Москве, авторы отметили, что Байден обещал жестко выступать против президента РФ Владимира Путина, а на деле он снял санкции с «Северного потока — 2» и решил обсуждать с российским коллегой основные вопросы повестки дня. Также американский президент решил не наращивать продажи вооружений Украине на фоне сообщений о возможно готовящемся «вторжении».

Подчеркивается, что администрация Байдена пришла в Белый дом с убеждением, что ключевой угрозой стабильности в мире был предыдущий президент Дональд Трамп. Однако авторы отметили, что бывший глава государства местами проводил более твердую внешнюю политику.

Ранее американский телеканал MSNBC сообщил, что в Белом доме считают очень важным предстоящий разговор между Путиным и Байденом.

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