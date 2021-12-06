На Украине рассказали о стягивании российский войск к границе

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские Вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, в настоящий момент Киев оценивает количество военных РФ на границе с Украиной в 94 тысячи человек, но если тенденция сохранится, их будет 175 тысяч.

Резников отметил, что его данные совпадают с информацией разведки США.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Ранее сообщалось, что во время переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме состоялся напряженный спор из-за Украины.

Спор начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину в связи с размещением российских войск недалеко от границы.