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В Польше обвинили Германию в построении «Четвертого рейха»

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Czarek Sokolowski/AP

Председатель правящей консервативной партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский высказался по поводу политики Германии. Его слова приводит издание Wirtualna Polska.

На заседании парламентского клуба Качиньский сказал, что «Германия хочет построить Четвертый рейх». Политик добавил, что Польша не допустит этого.

Политик призвал депутатов мобилизоваться, отметив, что политическая ситуация стала напряженной. Отмечается, что польские депутаты были удивлены заявлением Качиньского по поводу Германии , которое прозвучало в рамках комментария на тему напряженных отношений между Варшавой и европейскими столицами.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб. Яблонский считает, что данную тему нужно поднимать постоянно, так как она не имеет срока давности.

Он также отметил, что в контексте нынешней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой сопряжены с рядом трудностей.

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