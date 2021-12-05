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Замглавы МИД РФ: Киев пытается удержать ЕС на позициях санкций против России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Украина хочет «залезть» под внешнее управление, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские власти делают это, чтобы «большие кураторы» разделили их ответственность за неисполнение собственных обязательств.

Дипломат также указал, что Киев старается использовать сам факт ухода от минских соглашений, чтобы удержать Евросоюз на позициях антироссийских санкций.

«Обвинения, которые выдвигаются в наш адрес насчет того, что якобы Россия не выполняет какие-то обязательства, вытекающие из минских договоренностей, они попросту абсурдны. По той простой причине, что таких обязательств нет», — продолжил Грушко.

Он добавил, что рано или поздно Запад должен принудить украинскую сторону соблюдать минские соглашения.

Ранее представитель России в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил украинские власти в применении в Донбассе ударных беспилотников, что прямо нарушает минские соглашения.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил.

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Кризис на Украине
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