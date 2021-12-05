Бывший президент Украины Порошенко призвал ввести «адские» санкции против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал составить список «адских» санкций в случае российской агрессии против Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky TG24.

»Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления», — сказал Порошенко.

По словам экс-главы, Киев не нуждается в солдатах НАТО на границе с Россией, так как за время его президентства Украина создала «сильнейшую армию на континенте». Он заявил, что Украина самостоятельно может защитить свою территорию.

Ранее газета Washington Post опубликовала карту гипотетического наступления российской армии на Украину, в результате которого Москва якобы планирует завоевать две трети украинской территории.

В Москве категорически отвергают подобные утверждения. Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось. В российском МИДе назвали фейками публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.