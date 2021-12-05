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Умер бывший депутат Госдумы Борис Мисник

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Пресс-служба «Яблока»

В возрасте 83 лет умер депутат Госдумы второго созыва от партии «Яблоко» Борис Мисник. Об этом сообщается на официальном сайте «Яблока».

В сообщении говорится, что Мисник умер 4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни. В пресс-службе партии не уточнили о какой именно болезни идет речь.

Экс-депутат родился 30 июля 1938 года на станции Имандра в Мурманской области. Учился в Ленинградском институте инженеров водного транспорта. Работал в Красноярском речном порту, Мончегорском управлении «Севзапмонтажавтоматика», комбинате «Североникель» в Мурманской области.

С 1986 года по 1991 год работал председателем профкома комбината «Североникель», а после председателем Горно-металлургического профсоюза России.

Отмечается, что Борис Мисник участник Конституционного совещания 1993 года, депутат Госдумы второго созыва, с 1995 года по 1999 год председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока.

Прощание с ним пройдет 7 декабря.

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