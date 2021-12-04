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Медведева переизбрали председателем партии «Единая Россия»

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Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева переизбрали председателем политической партии «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии в официальном Telegram-канале.

«Дмитрий Медведев переизбран Председателем «Единой России», — уточнили в сообщении.

В соответствии с партийным уставом, срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет. Медведева избирали председателем «Единой России» в 2012 году.

Съезд, посвященный 20-летию «Единой России», начался в Москве 4 декабря. Так, в этот день Медведев вручил партбилеты главам четырех регионов страны и депутатам Государственной думы, а также руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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