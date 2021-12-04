В Раде потребовали достичь мира с Россией

Депутат Верховной рады Виктория Гриб призвала наладить отношения с Россией и другими соседними государствами, чтобы обеспечить развитие Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она выразила мнение, что другие страны вряд ли захотят начать новую мировую войну из-за Украины. По словам парламентария, ситуация с проектом газопровода «Северный поток — 2» показала место украинского государств на международной арене.

Гриб призвала «включить мозги» и решить наконец, что представляет выгоду для самой Украины. Она подчеркнула, что непосредственно сейчас — это хорошие отношения с Москвой. Депутат считает, что именно в таких условиях Украина сможет нормально развиваться, а «руководство начнет думать о людях».

В последнее время в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину.

В России категорически отвергают подобные утверждения. Российский президент Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

Ранее 4 декабря агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации американского президента сообщило: разведка США утверждает, что Россия планирует «напасть» на Украину в январе 2022 года.