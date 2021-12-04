США введут новые санкции в рамках «Саммита за демократию»

Минфин США на следующей неделе введет ряд новых санкций в рамках проводимого американской администрацией «Саммита за демократию», передает Reuters, ссылаясь на представителя министерства.

По данным агентства, под рестрикции попадут лица, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии. В ведомстве не уточнили, против кого конкретно будут введены ограничения.

Как рассказал источник, Минфин также намерен ограничить «лазейки», которые позволяют коррумпированным чиновникам использовать американский рынок недвижимости, а также в целом повысить прозрачность корпоративной собственности.

Соединенные Штаты проведут «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9–10 декабря в режиме видеоконференции. Они пригласили 110 стран и территорий.

В список приглашенных не попали Россия, Венгрия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, арабские страны Персидского залива, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Судан и Эфиопия, а также целый ряд других стран Африки, Латинской Америки и Азии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение властей США не приглашать РФ и Китай на «Саммит за демократию» является попыткой «провести разделительную линию».