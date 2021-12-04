Американский конгрессмен заявил, что «Северный поток — 2» заменит ГТС Украины

Американский сенатор-республиканец Джеймс Риш выступил в Конгрессе США, заявив, что газопровод «Северный поток — 2» был создан якобы для того, чтобы «заменить» им газотранспортную систему (ГТС) Украины, передает RT.

По его словам, трубопровод «призван заменить украинскую газотранспортную систему», что означает, что РФ больше не надо «беспокоиться об уничтожении собственной инфраструктуры в случае полномасштабной войны (между Россией и Украиной — «Газета.Ru»)».

Политик также подчеркнул, что «Северный поток — 2» всегда был вопросом, по которому у обеих партий в Сенате было единство мнений.

Выступление Риша состоялось в контексте обсуждения предложенной им поправки к законопроекту об оборонном бюджете Соединенных Штатов, которую ранее одобрила Палата представителей. Поправка предусматривает введение обязательных санкций против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG, а также фирм, принимающих участие в испытании и сертификации газопровода до его запуска.

Сенатор также предположил, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию еще нескоро, поэтому у американских политиков пока есть время для того, чтобы принять меры и не допустить этого.

На этом фоне он попросил коллег в Сенате поддержать соответствующее нововведение.

Ранее издание Axios сообщало, что сенаторы Конгресса США не смогли договориться о внесении поправок в оборонный бюджет страны из-за разногласий по газопроводу «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.