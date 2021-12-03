В Госдепе США рассказали о сроках переговоров Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден переговорит с президентом России Владимиром Путиным в очень скором будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем», - сказал он, отметив при этом особую важность непосредственных контактов лидеров двух стран.

Он подчеркнул, что во время диалога с Путиным, Байден изложит «сильное желание США предсказуемости и стабильности в отношениях стран».

Блинкен добавил, что России и Украине необходимо продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что большая их часть до сих пор не воплощена в жизнь. Блинкен добавил, что именно Россия, а не Украина не выполнила большую часть обязательств в рамках минских соглашений.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.

По словам Ушакова, Путин и Байден могут обсудить реализацию «Женевы», отношения стран, Афганистан, Иран, Ливию, внутриукраинский кризис, а также проблему достижения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.