Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США заявили, что решение о членстве Украины в НАТО решает альянс, а не... 22:51
Девять сотрудников администрации США пострадали от шпионского софта 22:45
Футболист «Зенита» Ракицкий выругался матом на судью, после матча... 22:43
Вирусологи оценили вероятность «тюнинга» коронавируса 22:39
Названы регионы России с плохими показателями коллективного иммунитета 22:35
Мостовой считает, что арбитру не следовало ставить пенальти в ворота... 22:22
Глава МВД Португалии ушел в отставку после смертельной аварии 22:22
Блинкен пригрозил России «серьезными мерами» от Европы в случае... 22:21
Обезглавленное тело мужчины нашли в Москве 22:19
Семак признался, что заменил Чистякова в матче с «Ростовом» из-за... 22:11

В Госдепе США рассказали о сроках переговоров Путина и Байдена

Госсекретарь США Блинкен: Байден переговорит с Путиным в очень скором будущем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден переговорит с президентом России Владимиром Путиным в очень скором будущем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ожидаю, что они поговорят в самом ближайшем будущем», - сказал он, отметив при этом особую важность непосредственных контактов лидеров двух стран.

Он подчеркнул, что во время диалога с Путиным, Байден изложит «сильное желание США предсказуемости и стабильности в отношениях стран».

Блинкен добавил, что России и Украине необходимо продемонстрировать готовность выполнять минские соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что большая их часть до сих пор не воплощена в жизнь. Блинкен добавил, что именно Россия, а не Украина не выполнила большую часть обязательств в рамках минских соглашений.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата встречи по видеосвязи Путина и Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной.

По словам Ушакова, Путин и Байден могут обсудить реализацию «Женевы», отношения стран, Афганистан, Иран, Ливию, внутриукраинский кризис, а также проблему достижения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть