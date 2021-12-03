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Захарова оценила реакцию Запада на слова о красных линиях России

Захарова: западные государства услышали сигнал России о красных линиях для Москвы в политике

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные государства услышали сигнал со стороны России о красных линиях для Москвы в международной политике, иначе бы на Западе «так не злились». Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

«Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились», — подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны проводят провокационные военные маневры в Черном море. Он уточнил, что на расстоянии 20 км от российской границы над морем летают зарубежные стратегические бомбардировщики с «серьезным вооружением». По мнению президента, это «выходит за определенные рамки».

«Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях», — рассказал Владимир Путин.

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