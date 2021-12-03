В Госдуме допустили оказание Россией помощи Донбассу

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Сенатор Джабаров: Россия рассмотрит просьбу ДНР о помощи в случае агрессии от Киева

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае военной агрессии со стороны Киева и угрозе жизни людей Россия может оказать ДНР помощь, но надеется, что до этого не дойдет, передает «Интерфакс».

Джабаров подчеркнул, что полмиллиона граждан Донбасса стали гражданами России и Москва не может бросить в беде соотечественников. Однако в России надеются на мирное урегулирование обострения ситуации.

«Все-таки гаранты Минских соглашений — и Германия, и Франция — угомонят этот режим Зеленского, который, честно говоря, находится в таком положении, что готов на любую провокацию, либо втягивание России в какой-то вооруженный конфликт. Надеюсь, до этого не дойдет и можно будет этот вопрос решать все-таки мирным путем», — сказал Джабаров.

При этом, отметил сенатор, глава самопровозглашенной ДНР имеет право обратиться к любой стране за помощью, если посчитает нужным. Джабаров добавил, что Донбасс «не чужая земля, это русская земля», где живут «представители русского мира».

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил, что ДНР обратится за помощью к России в случае реализации Киевом полномасштабных военных действий. При этом он подчеркнул, что Донбасс рассчитывает на свои силы.

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