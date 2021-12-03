Китай предупредил Россию об американских уловках

Военные эксперты из Китая назвали политику США в отношении Украины преследованием собственной выгоды, а не заботой о благополучии украинских граждан. Они также указали, что к корыстным целям относятся и поставки вооружений Киеву, пишет портал China Military.

«Власти США утверждает, что решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, за показной щедростью скрываются другие мотивы», — говорится в материале.

Поставки американского оружия Украине преследуют цель обострить отношения страны с Россией, считают авторы. По их мнению, это американская уловка «уловка», чтобы сдерживать своего стратегического соперника.

The Wall Street Journal писал, что Соединенные Штаты готовы предложить союзникам по НАТО два противоположных варианта «давления на Москву» на фоне текущих противоречий. Первый из этих вариантов подразумевает сокращение американских военных учений в Европе и приостановку поставок оружия Украине для деэскалации.

Второй же вариант, наоборот, предусматривает интенсификацию военной помощи Киеву и новые санкции в отношении Москвы.

Ранее на Украине назвали вооружение, которое «остановит» Россию.