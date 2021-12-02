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В США объяснили санкции против Белоруссии

В Минфине США заявили, что фигуранты санкций против Белоруссии спонсировали Лукашенко

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Jacquelyn Martin/AP

В Министерстве финансов США заявили, что фигуранты новых западных санкций против Белоруссии участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, принимали участие в подавлении гражданских свобод на территории республики и финансово поддерживали официальный Минск. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

«Обозначенные сегодня физические и юридические лица обеспечивали контрабанду режимом мигрантов в Европейский союз, принимали участие в продолжающемся подавлении прав человека и демократии, поддерживали режим финансово», — заявили в Минфине США.

Ранее ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии в связи с миграционным кризисом.

Кроме этого, Великобритания и Канада присоединились к санкциям США против Белоруссии.

Под санкции Великобритании, в частности, попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий». Представителям СМИ, среди которых Андрей Кривошеев, Сергей Гусаченко, Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая и Григорий Азаренок, запретили въезжать в страну, также были заморожены их банковские счета.

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