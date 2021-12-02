На Украине заявили, что Лукашенко «сжег мосты» в отношениях с Украиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, «сжег мосты» в отношениях с Киевом. Об этом сообщает издание Sargs.lv.

«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Белоруссию страной, враждебной для Украины», — рассказал Кулеба.

Руководитель МИД Украины также назвал Лукашенко «диктатором».

Ранее президент Белоруссии заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также до сих пор официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.