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Великобритания и Канада присоединились к санкциям против Белоруссии

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Великобритания и Канада присоединились к санкциям США против Белоруссии. Об этом сообщается в заявлениях правительств обеих стран, передает РИА «Новости».

Под санкции Великобритании, в частности, попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий». Представителям СМИ, среди которых Андрей Кривошеев, Сергей Гусаченко, Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая и Григорий Азаренок, запретили въезжать в страну, также были заморожены их банковские счета.

В санкционном списке оказались также начальник управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, судья Наталья Бугук и бывший помощник прокурора Алина Касьянчик.

Ранее министерство финансов США утвердило новый пакет санкций в отношении Белоруссии. В санкционный перечень были включены 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна Белоруссии

Среди граждан Белоруссии, попавших под новые санкции США, оказался сын президента республики Дмитрий Лукашенко.

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