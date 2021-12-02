Блинкен анонсировал скорые переговоры Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в ближайшем будущем. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым, сообщает РИА «Новости».

«У меня и главы МИД Лаврова состоялся откровенный разговор по разным вопросам. Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем», — сказал госсекретарь США.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, что контакт президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена нужен для того, чтобы «послать политический сигнал».

По данным газеты The Washington Post, переговоры политиков могут пройти в декабре в виртуальном формате. Отмечалось, что во время подготовки к мероприятию Белый дом обсуждает варианты сдерживания «вторжения» России на Украину, включая увеличение военной помощи Киеву и введение санкций.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в настоящий момент нет каких-либо договоренностей о встрече Путина с Байденом. При этом он отметил, что тему переговоров президентов, возможно, обсудят на полях встречи глав МИД ОБСЕ министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.