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В США заявили, что Украина не представляет угрозы России

Блинкен: Украина не ищет конфликта и не представляет угрозы России

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Alex Brandon/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина не представляет угрозы и не ищет конфронтации с РФ, несмотря на «дезинформацию» со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Несмотря на существующую дезинформацию, которую распространяет Россия, Украина не представляет угрозу и не хочет конфликта с Россией», — рассказал Блинкен во время пресс-конференции по итогам прошедших на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Блинкен заявил, что в случае агрессивных действий Москвы против Украины США задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались до этого. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

Штаты призывают Кремль отвести свои силы от границы Украины. Блинкен подчеркнул, что в Белом доме не знают, принял ли уже президент Владимир Путин решение о вторжении.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон в контексте текущей ситуации вокруг Украины готов предпринять меры экономического и иного характера в отношении России в ответ на шаги с ее стороны, которые американская сторона посчитает агрессивными.

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