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В Польше рассказали о построении «четвертого рейха» в ЕС

Wirtualna Polska: Ярослав Качиньский заявил о построении Германией четвертого рейха

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Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на внеочередном заседании парламентского клуба фракции заявил о якобы появлении «четвертого рейха» в Евросоюзе. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

«Германия хочет построить четвертый рейх. Мы этого не позволим», — цитирует Качиньского издание.

В публикации отмечается, что политик призвал депутатов к повышенной мобилизации, подчеркнув, что политическая ситуация стала сложной. Чего депутаты не ожидали, так это заявления на тему Германии, которое прозвучало в рамках комментария на тему напряженных отношений между Варшавой и европейскими столицами.

Ранее Качиньский в ходе пресс-конференции представил новый закон «Об обороне отечества», где в качестве потенциального противника рассматривается Российская Федерация.

Качиньский объяснил, что Польша находится на границе НАТО и ЕС, и поэтому должна иметь «серьезную силу сдерживания», а при необходимости — возможность самостоятельно обороняться в течение долгого времени. А у России «мощная армия», которая проводит «постоянные учения» рядом с польской территорией.

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