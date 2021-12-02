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Лукашенко заявил, что Польша скрывает информацию о «море безымянных могил» мигрантов

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Кадр из видео/BBC

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе в ходе нынешнего миграционного кризиса, но польские власти скрывают эту информацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», — рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что представители СМИ и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

По словам Лукашенко, погибших в польских лесах людей неравнодушные поляки «отыскивают и хоронят».

Ранее президент Белоруссии заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в случае закрытия границ с Польшей.

По словам главы республики, он не собирается «смотреть на контракты», если его будут «душить поляки» или кто-то еще.

«Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?» — сказал он.

Лукашенко добавил, что закрытие границ принесет больше ущерба Польше, чем Белоруссии.

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