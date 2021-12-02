Лавров пошутил при ответе журналистам на встрече с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил при ответе журналистам на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА «Новости».

После выступлений министров с вступительным словом российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из них спросил, готовы ли США дать России правовые гарантии безопасности.

«Не кричите на нас!» — шутливо сказал Лавров.

Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Блинкен пригрозил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. По его словам, России следует «отвести свои войска».

Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Москва заинтересована в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса, не разрушая нормандский формат.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Украина стягивает тяжелую технику и военнослужащих в район Донбасса. По ее словам, речь идет о 125 тыс. человек — половине всего состава украинских вооруженных сил.