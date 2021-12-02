Лавров: Россия готова к совместной работе с США по украинскому кризису

Российские власти готовы восстановить контакты с США по украинской проблематике, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА «Новости».

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», — объявил министр.

Ранее Лавров выразил опасения относительно того, что оснащение Киева военной техникой приведет к противостоянию в Донбассе. По его словам, «идет военная накачка», которая может подорвать минские договоренности.

Стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует проводить наступление в Донбассе.