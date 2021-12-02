Лавров раскритиковал превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва против превращения соседних с Россией стран в военный плацдарм. Об этом он сообщил во время выступления на совете министров ОБСЕ, передает ТАСС.

«Превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо», — сказал он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению ядерного оружия в других странах. Об этом он сообщил на конференции Reuters Next.

До этого Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге рассказал, что руководители МИД НАТО заявили о необходимости избежать эскалации на границах России и Украины.

При этом генсек НАТО заявил, что главы МИД стран Североатлантического альянса выступили за диалог с Россией.