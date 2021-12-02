В Кремле заявили о высоком риске военных действий в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятность вооруженного конфликта в Донбассе высока. Об этом он сообщил журналистам.

«Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас. Мы в целом видим достаточно, наверное, агрессивную, можно сказать, риторику со стороны украинских властей. Мы видим повышение провокационных действий», — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле анализируют высказывания президента Зеленского, в том числе, его слова о возвращении Крыма. При этом, по его мнению, Украина пытается представить Россию стороной конфликта, не выполняя при этом минских соглашений.

«Все это наводит на мысль, что украинское руководство де факто не исключает для себя силового регулирования ситуации на Донбассе. Поэтому ситуация остается напряженной. Что уж говорить о такой фразе, когда он [президент Украины Владимир Зеленский — «Газеты.Ru»] сказал, что у нас сильная мощная армия. <...> На фоне этой агрессивной риторики мы не можем не испытывать обеспокоенность в отношении Донбасса», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что в трех регионах России была пресечена разведывательно-диверсионная деятельность спецслужб Украины. Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о российских стратегических объектах, — Зиновия Коваля и его сына Игоря. Также был пойман сотрудник украинской Минобороны Александр Цилык.