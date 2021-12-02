Польша отвергла новые меры ЕС по мигрантам

В Польше назвали контрпродуктивными новые предложения Еврокомиссии по урегулированию ситуации с мигрантами на границе Евросоюза с Белоруссией, пишет Euractiv. Как заявил посол Варшавы в ЕС Анджей Садось, в ЕК предлагают продлить сроки регистрации и рассмотрения ходатайств беженцев об убежище, что вряд ли решит проблемы.

«Еврокомиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили. Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не продления их сроков», — указал дипломат, также добавив, что меры ЕК приведут лишь к «чрезмерной нагрузке» на Польшу, Латвию и Литву.

При этом вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, напротив, утверждал, что решения по увеличению сроков рассмотрения ходатайств об убежище может помочь преодолеть «гибридную угрозу» из Белоруссии. По его мнению, ЕС находится в режиме «тушения пожара» по миграционному кризису.

Само предложение ЕК заключается в том, чтобы дать государствам Евросоюза право увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель — на данный момент он составляет от 3 до 10 дней. Кроме того, сама подача должна проходить на строго определенных пропускных пунктах. По факту это позволит проверять ходатайства на границах, но продолжительность всей процедуры может вырасти до 16 недель.

Ранее сообщалось, что Литва планирует расширить режим ЧП на участке границы с Польшей из-за мигрантов.