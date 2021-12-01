В США заявили о готовности принять меры против России из-за Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов принять меры экономического и иного характера в отношении России в ответ на шаги с ее стороны, которые американская сторона посчитает недружественными. Видеозапись выступления опубликована на YouTube-канале Washington Post.

«Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы показывали, что готовы к использованию ряда инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные действия России. Государственный секретарь (США Энтони Блинкен) сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний будем использовать эти инструменты», — рассказала она.

Ранее Блинкен заявил о наличии информации, указывающей на разработку Россией планов против Украины.

Он также возложил на Москву ответственность за пробуксовку «минских соглашений» по урегулированию на Украине, пообещав в предстоящих контактах с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым призвать Россию «отвести военных от границы» с Украиной.