Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению ядерного оружия в других странах. Об этом он сообщил на конференции Reuters Next, передает РИА «Новости».

«У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках сдерживания в течение многих лет», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2014 году, когда Крым присоединился к России, подразделения украинской армии, остававшиеся на полуострове, сами предложили России защищать Крым от альянса НАТО.

Он заявил, что украинские военные знали о планах Соединенных Штатов, которые собирались забрать всю военную инфраструктуру Крыма.

Он также заявил, что предлагал Москве и Киеву отправить на границу между Россией и Украиной белорусских пограничников, однако в тот момент украинские власти отказались от этой идеи. Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин тогда дал свое согласие.