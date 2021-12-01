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Шутивший о кормежке костями русскоязычных детей националист стал Героем Украины

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Дмитро Коцюбайло/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сделал Героем Украины добробатовца Дмитрия Коцюбайло, который ранее шутил о жестоком отношении к русскоязычным детям. Об этом сообщает портал «Страна».

Коцюбайло — командир первой штурмовой роты ДУК националистов «Правый сектор» (запрещена в России), принимал участие в боевых действиях в Донбассе. Он получил высшую государственную награду «за личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности».

В апрельском материале The New York Times говорилось, что в Авдеевке подразделение Коцюбайло содержит домашнего волка около офиса командира.

«Дмитрий Коцюбайло — с боевым псевдонимом Да Винчи — шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей. Это отсылка к российским медиа, которые рассказывают о зле украинских националистов», — говорилось в статье.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Зеленский намерен подать в парламент законопроект об «экономических паспортах» детям. Известно, что у обладателей нового документа будут накапливаться на счетах средства от рентных платежей за недра. После достижения совершеннолетия они смогут потратить их на высшее образование или на покупку жилья в стране.

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