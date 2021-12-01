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Британский политолог Хадсон назвала причину разлада России и Украины

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Reuters

Постдокторант Королевского колледжа в Лондоне, специалист по российской «мягкой силе» Виктория Хадсон назвала в разговоре с «Лентой.ру» причины кризиса в отношениях Киева и Москвы.

По мнению политолога, Россия слишком мало времени уделяет работе с украинской молодежью. Она добавила, что выбранная Москвой политика «мягкой силы» не поспособствовала формированию среди молодых украинцев положительного образа России.

Как отметила Хадсон, граждан Украины отпугнула российская прямолинейность и иерархичность — продвижение таких ценностей «русского мира», как духовность, моральные устои и опирающийся на православие традиционализм.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил за переход страны с кириллицы на латиницу. Бывший руководитель внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин раскритиковал инициативу, заявив, что кириллический алфавит — часть ДНК украинцев.

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