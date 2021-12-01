В Катаре прошли переговоры между представителями США и «Талибана*»

В катарской столице Дохе представители «Талибана (организация запрещена в России)» и США обсудили вопросы террористической угрозы и гуманитарную ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

«Талибан» вновь подтвердил свое обязательство не допускать, чтобы территория Афганистана использовалась кем-либо для создания угроз какой-либо стране», — сказал представитель Госдепа Нед Прайс.

По его словам, США выразили обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия в Афганистане террористических группировок «Аль-Каида» (организация запрещена в России) и «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Делегации также обсудили гуманитарный кризис в Афганистане. Прайс сообщил, что США намерены продолжать оказывать помощь Афганистану, несмотря на санкции против организации.

Ранее состоялась встреча представителей Талибов и Евросоюза. Стороны выразили серьезную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане с приближением зимы. Делегация ЕС заявила, что союз продолжит оказывать гуманитарную помощь нуждающимся афганцам в соответствии с принципами гуманности.

До этого в Кабуле прошли переговоры посла Японии в Афганистане Такаси Окада с представителями «Талибана».