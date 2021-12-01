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Читатели The Telegraph разгадали «украинскую утку «Русские идут»

Британцы призвали отказаться от конфликта с Россией из-за Украины

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РИА «Новости»

Читатели британского издания The Telegaph оценили возможный конфликт с Россией из-за Украины и силы противников.

«Ну, тысяч 70 у нас наберется — это если посчитать походную кухню и счетоводов! Короче, удачи в поиске остальных», — указал пользователь под ником Cord Webster. Он также выразил беспокойство, что война стремительно станет ядерной, «если спустить все на тормозах». Читатель британского издания считает, что кроме ядерного вооружения, у Европы больше ничего нет. » Западу потребуется слишком много времени, чтобы мобилизовать свои скудные силы», — заключил комментатор.

«Украина нам неинтересна, Восточная — так точно», — считает пользователь Mark Walker.

«Русские отлично воюют в мороз. Вспомните хотя бы Сталинград», — указал Barry Evans.

Пользователь leon bb. отметил: «Украинская утка «Русские идут» — всего лишь предлог, чтобы нарушать Минские соглашения». По его мнению, Киев уже обострил конфликт беспилотниками и новейшим американским оружием. «Теперь киевская клика напустила пропагандистскую дымовую завесу, чтобы по-тихому смыться», — считает leon bb.

Западные СМИ выпустили ряд материалов о подготовке Москвой «наступления» на Киев. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин опроверг существование планов Москвы на вторжение в соседнее государство. Подобные сообщения, указал Нарышкин, являются злонамеренной пропагандой США.

Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о якобы намерениях Москвы начать войну с Украиной, заявил, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

11 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. Путин назвал эти обвинения алармистскими.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия рассматривает возможность вторжения на Украину, но доказательств, что решение было принято, пока нет. По его словам, Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы Россия не пошла по такому пути, чего можно добиться «только мощной политикой сдерживания».

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