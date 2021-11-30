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Трамп назвал «старой каргой» лидера республиканцев в Сенате

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Octavio Jones/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего однопартийца, лидера республиканского меньшинства в Сенате США Митча Макконнелла, требуя любыми средствами блокировать повышение госдолга, предложенное демократами. Об этом сообщает The Hill.

«Старая карга Митч МакКоннелл, которого радикальные левые демократы бьют по всем фронтам с тех пор, как им дали двухмесячную отсрочку, что позволило им «собраться», должен быть полностью готов воспользоваться лимитом госдолга, чтобы полностью убить новый законопроект демократов о социальных расходах (расточительство!), который навсегда изменит нашу страну», - сказал Трамп.

Трамп яростно критиковал МакКоннелла после того, как в октябре лидер республиканского меньшинства пошел на сделку с демократами сената по вопросу о повышении лимита федерального долга. Его последний выпад связан с тем, что Макконнелл и лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер обсуждают еще одну сделку, направленную на предотвращение дефолта в конце месяца.

Ранее региональное отделение Республиканской партии в штате Вайоминг проголосовало за то, чтобы не считать Лиз Чейни, дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, своим членом. Отделение также попросило национальный комитет республиканской партии рассмотреть вопрос ее членства в политическом клубе.

Несмотря на то, что видный неоконсерватор поддерживает консервативные позиции по таким темам, как аборты, контроль за оружием, налоговое законодательство и национальная безопасность, она выступила в поддержку второго импичмента экс-президенту США Дональду Трампу за его предполагаемую роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Именно за негативную позицию по отношению к бывшему главе государства, ее членство в партии стало под вопросом.

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