Байден перепутал название нового штамма коронавируса

Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации перепутал название нового штамма коронавируса, называя его «омникрон» вместо «омикрон». Об этом сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

На фрагментах из речи американского лидера видно, как он настойчиво называет новую мутацию «омникроном».

Байден не первый раз оказывает в курьезной ситуации. Ранее президент США чуть не уснул на заседании климатического саммита в Глазго. Американский лидер несколько раз закрывал глаза, но ему на помощь пришел один из сотрудников аппарата, подошедший к президенту с вопросом.

До этого он странно себя повел во время визита в одну из американских школ. Политик посетил образовательное учреждение вместе со своей женой Джилл Байден. Когда первая леди начала свое вступление, он сначала посмотрел вдаль из-под ладони, потом обернулся, как будто его окликнули, и ушел. Он вернулся к трибуне спустя несколько секунд.

В августе президент Соединенных Штатов в ходе пресс-конференции в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях отказался отвечать на вопросы, связанные с Афганистаном, после чего едва не заблудился в конференц-зале, забыв, где находится выход.