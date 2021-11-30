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Депутат от партии Зеленского нецензурно выругался на трибуне Рады

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Негулевский Игорь/Facebook

Народный депутат Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Игорь Негулевский выругался матом с трибуны Рады. Трансляция велась на официальном сайте парламента.

Инцидент случился во вторник, 30 ноября, во время пленарного заседания сессии Рады.

Политик затронул тему обеспечения жильем жителей Новой Одессы, которые в результате взрыва дома остались без квартир. Однако перед выступлением Негулевский позволил себе нецензурную брань. После этого он взял себя в руки и начал свою речь со слов «уважаемые коллеги».

«Уважаемые коллеги, 27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Четверо погибших, последнего вытащили из-под завалов только на следующий день. Взрыв был настолько мощным, что пострадали сразу два подъезда. Людям предложили жить в местном общежитии, но вы понимаете, что это всего временное жилище», – сказал Негулевский.

Он также призвал президента Украины Владимира Зеленского не оставаться в стороне в этой ситуации. По его словам, местные бюджеты не потянут проблему.

Ранее народный депутат Украины Роман Соха вышел из партии «Слуга народа» из-за разногласий с кадровой политикой Зеленского.

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