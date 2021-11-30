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МИД РФ: Россия примет адекватные меры по повышению обороноспособности

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РИА «Новости»

Россия будет действовать, в соответствии с национальными интересами и предпринимать адекватные меры по усилению обороноспособности, в том числе в приграничных районах. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы все хорошо помним, чем закончилось «сдерживание» талибов (организация запрещена в России) в Афганистане и как американцы спешно бежали оттуда (только пятки сверкали!), оставляя после себя хаос и разруху. При этом американские военные бросили на своих базах оружие на сумму около $85 млрд, что чревато его неконтролируемым расползанием по всему региону», — сказал дипломат.

По словам Гаврилова, все это говорит о ненадежности американских партнеров, поэтому европейцы, «поддакивающие» агрессивным заходам США, «стреляют себе в ногу».

«В этих условиях мы будем действовать, исходя из наших национальных интересов и задач обеспечения безопасности нашей страны, предпринимая адекватные меры по усилению обороноспособности, в том числе в приграничных районах», — сказал он.

Гаврилов подчеркнул, что это – суверенное право РФ, и «так поступило бы любое государство, имеющее на своих границах «взрывоопасный» регион»».

Ранее исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин заявила, что США по итогам ревизии глобальной дислокации своих войск намерены усилить военное сдерживание России в Европе.

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