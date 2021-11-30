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В МИД Британии пообещали защищать Украину и Балканы от «злонамеренной деятельности» РФ

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Henry Nicholls/Reuters

Глава министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что действия России по якобы подрыву стабильности на Украине и в странах Западных Балкан, которые являются стратегическими партнерами Великобритании, являются ошибкой, сообщает Reuters.

«Любые действия России, направленные на подрыв свободы и демократии в странах, являющихся нашими партнерами, были бы стратегической ошибкой. <…> Мы желаем мира, в котором свобода и демократия не просто выживают, а процветают», — заявила Трасс.

Трасс прибыла в Ригу, где вскоре пройдет саммит министров иностранных дел стран НАТО. Здесь она выступила с заявлением перед началом саммита.

«С этой целью мы будем стоять на стороне наших демократических партнеров, противостоя российской злонамеренной деятельности. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, охранять их безопасность и укреплять их экономическую устойчивость», — резюмировала Трасс.

Ранее британский МИД предостерег Россию от «серьезной ошибки» на Украине.

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