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В Совфеде рассказали об ответе на высылку российских дипломатов из США

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Alexander Zemlianichenko/AP

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку российских дипломатов из США. Его слова приводит РИА «Новости».

«То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов», — сказал сенатор.

Политик также подчеркнул, что недружественная политика США в отношении Москвы приводит к стагнации российско-американских отношений и может обернуться тупиковой ситуацией.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Вашингтон де-факто выдворяет 55 российских дипломатов. По его словам, Госдеп «четко обозначил», что в случае отказа покинуть Соединенные Штаты их лишат иммунитета и других дипломатических привилегий.

Вашингтон в свою очередь настаивает на том, что предстоящий в 2022 году отъезд российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. По словам представителя Госдепа, США предъявляют российским дипломатам те же требования, что Россия предъявляет американским.

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