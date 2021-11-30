В США республиканцы заблокировали оборонный бюджет из-за «угрозы» со стороны России

В сенате закон об оборонном бюджете США заблокирован членами Республиканской партии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Сообщается, что документ не получил необходимых 60 голосов из 100. Это произошло на фоне заявлений о необходимости обсудить «российскую угрозу». Далее последуют дебаты о его формировании.

Накануне лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл предупреждал, что данный законопроект не получит быстрой поддержки, поскольку в нем нет четкой реакции США на якобы имеющуюся «российскую угрозу».

Макконнелл также указал, что в оборонном бюджете отсутствовали решения по предоставлению военной помощи Украине и санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Тем не менее, текущий проект был поддержан палатой представителей. Его бюджет предполагает $1,8 трлн.

Ранее сообщалось, что Госдеп США пытается заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий год, согласно которой планируется введение санкций против компаний, участвовавших в сертификации «Северного потока — 2». Поправка была представлена сенаторами-республиканцами Джимом Ришем и Тедом Крузом. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен призывает демократов заблокировать поправку.