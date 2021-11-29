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В Раде предложили перенести переговорную площадку по Донбассу в Турцию

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Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине предложили подумать о переносе переговорной площадки по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска в Турцию. С такой инициативой выступила депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, о чем она написала в своем Facebook.

«По идее, уже давно, после нелегитимных выборов в Белоруссии, стоит говорить о возможном перенесении минской площадки. Возможно, это Турция. Но все это следует сначала обсудить в «нормандском формате» с нашими партнерами — Германией, Францией. Интересно услышать и США, и Великобританию, которые остаются нашими ближайшими союзниками», — написала Геращенко.

Такую публикацию она разместила на своей странице после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

«Безусловно, мы приветствуем все шаги наших партнеров относительно призывов России к здравому смыслу и давлению с требованием прекращения эскалации на Донбассе и в Крыму», — написала Геращенко.

При этом Россия неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а Крым находится под российской юрисдикцией.

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