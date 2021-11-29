Рябков рассказал о попытках дестабилизации США обстановки в России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил, что США не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России, тратя на это большие средства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «недоброжелатели не оставляют попыток» сдержать развитие России и повлиять ее внутреннюю и внешнюю политику, используя санкции, шантаж и информационные войны и действуя в том числе через некоммерческие международные организации.

«Большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям», — отметил Рябков. Он добавил, что делается это «под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия», а также «под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества».

По мнению замглавы российского МИДа, американская пропаганда и дезинформация приобретают все более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы. Рябков заявил, что американцы и их союзники прежде всего настраиваются на молодежь, ведя информационную войну, в частности, в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Россия и США не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипломатической собственностью РФ.