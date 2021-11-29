Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн руб за неудаление запрещенного... 17:45
Сбивший людей на липецком автовокзале рассказал о причине произошедшего 17:44
Названы самые лучшие автомобили года 17:44
Градский успел жениться на Марине Коташенко за месяц до смерти 17:44
Угонщик автомобиля случайно сделал селфи на телефоне хозяйки 17:43
CNBC: гендиректор Twitter Джек Дорси покинет пост 17:42
Медведев предупредил о глобальных последствиях кризиса на границе Польши и... 17:41
Тихонов о провале Елисеева и Гараничева: мы смешим весь биатлонный мир 17:38
В Раде предложили перенести переговорную площадку по Донбассу в Турцию 17:34
ЦСКА грозят санкции от РФС после массового задержания болельщиков 17:33

Рябков рассказал о попытках дестабилизации США обстановки в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил, что США не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в России, тратя на это большие средства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «недоброжелатели не оставляют попыток» сдержать развитие России и повлиять ее внутреннюю и внешнюю политику, используя санкции, шантаж и информационные войны и действуя в том числе через некоммерческие международные организации.

«Большие средства выделяются на финансирование проектов, способствующих протестным, сепаратистским настроениям», — отметил Рябков. Он добавил, что делается это «под вывеской охраны природы, борьбы с коррупцией, обеспечения гендерного равенства, сохранения этнокультурного разнообразия», а также «под видом содействия укреплению демократических институтов и гражданского общества».

По мнению замглавы российского МИДа, американская пропаганда и дезинформация приобретают все более изощренные формы, мимикрируя под независимые медиа, журналистские расследования и низовые общественные инициативы. Рябков заявил, что американцы и их союзники прежде всего настраиваются на молодежь, ведя информационную войну, в частности, в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Россия и США не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипломатической собственностью РФ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть