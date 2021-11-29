В МИДе заявили, что готовы провести встречу с США по визам в декабре

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не хочет откладывать встречу по визам с представителями США и готова провести ее в декабре. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Мы не хотели бы затягивать со встречей», — сказал он.

По его словам, со стороны России готовность есть, но пока нет подтверждения о встрече от Вашингтона.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников посольства РФ. Он добавил, что еще около 40 работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше года.

Также Антонов отметил проблемы в оформлении аккредитационных документов российским сотрудникам и сложности с регистрацией служебного автотранспорта. По его словам, американская сторона специально выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, чтобы возложить ответственность за консульско-визовые сложности на Москву.