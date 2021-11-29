В МИД России рассказали о работе над саммитом Путина и Байдена

Пока обсуждается неочный формат контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом, заявил Рябков, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится. Речь идет на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учетом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой. Но пока нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате он состоится», — отметил Рябков.

По его словам, подготовка к предстоящему саммиту в настоящий момент находится «в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников посольства РФ.

По его словам, американская сторона специально выставляет себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, чтобы возложить ответственность за консульско-визовые сложности на Москву.

Ранее в МИД РФ заявляли, что США должны предпринять конкретные шаги для налаживания ситуации с работой диппредставительств.