МИД Германии отметил рост нарушений перемирия в Донбассе

В Донбассе увеличилось количество фактов нарушения перемирия, а также отмечается ограничение работы наблюдателей ОБСЕ, заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, слова которого приводит РИА «Новости».

«Там значительно выросло число нарушений перемирия в последнее время, а наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ приходится иметь дело с серьезными ограничениями своей деятельности и передвижений», — обратил внимание Бургер.

Он выразил надежду, что это будет обсуждаться в рамках министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме. Участие в СМИД ОБСЕ 2-3 декабря, где будет обсуждаться ситуация на Украине, по его словам, примет и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

До этого Маас посетит Ригу, где примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО.

«На второй день, в среду, министры НАТО встретятся с министрами иностранных дел Украины и Грузии. Темами будут прежде всего актуальное развитие событий и процесс реформ», — уточнил Бургер.

Ранее Маас заявлял о необходимости улучшения отношений с Россией.