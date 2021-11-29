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Лукашенко обвинил Запад в использовании мигрантов для сдерживания Белоруссии

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Кадр из видео/BBC

Страны Запада используют миграционный кризис, чтобы сдерживать белорусскую армию в случае российско-украинского конфликта, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в Министерстве обороны республики, передает БЕЛТА.

Как полагает глава государства, на Западе осознают, что Белоруссия «не останется в стороне», если между Россией и Украиной начнется вооруженный конфликт, поэтому пытаются «сдерживать» и «напрягать на западных рубежах» армию республики.

«Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», — отметил Лукашенко.

Кроме того, он сообщил о выводе на границу со стороны Украины воинского контингента численностью около 8 тыс. человек. В связи с этим он поручил министру обороны и начальнику Генштаба вооруженных сил страны подготовить план ответа на возможную агрессию в отношении страны.

Ранее Лукашенко обвинил НАТО в «наглом» стягивании войск к границам Белоруссии.

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