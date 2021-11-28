В Совбезе Белоруссии предложили заочно судить оппозиционеров-эмигрантов

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в стране могут быть введены поправки в законы, по которым станет возможным заочное вынесение приговоров по уголовным делам оппозиционеров, уехавших за границу. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

«Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве... наверно, существовало. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся: (человек) совершил в Белоруссии преступление, уехал и спокойно живет в другой стране. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их (оппозиционеров) оттуда не выдают», — подчеркнул Вольфович.

По его мнению, необходимо внести поправки в законодательство, которые дадут возможность привлекать оппозиционеров-эмигрантов к уголовной ответственности. Таким образом, суд заочно сможет приговорить «к тому или иному наказанию в зависимости от тяжести совершенного проступка».

Ранее Вольфович заявил, что Киев нагнетает тему «угрозы» от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от «западных кураторов».