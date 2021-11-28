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Белоруссия обвинила Украину в нагнетании проблем с мигрантами

В Совбезе Белоруссии заявили, что Киев нагнетает тему «угрозы» от нелегальных мигрантов

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Gleb Garanich/Reuters

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Киев нагнетает тему «угрозы» от нелегальной миграции с белорусской территории, чтобы получить средства от «западных кураторов». Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

По его словам, происходящее в Польше и Литве еще «можно как-то оправдать» — ведт они являются члены блока НАТО.

«Но то, что происходит на территории нашей южной соседки (Украины), <…> не поддается никакому здравому смыслу. Это уже какая-то истерия. Наверное, истерия правительства Украины в надежде получить определенные средства от своих западных кураторов, как, например, поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», — рассказал Вольфович.

Он утверждает, что украинские силовики в рамках учений «Полесье» отрабатывают действия в случае проникновения в страну нелегальных мигрантов.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не станет рассматривать предложение депутата Социал-демократической партии Германии Нильcа Шмида вовлечь Украину в решение миграционного кризиса на белорусско- польской границе.

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